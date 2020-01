Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “da sabato manca l’acqua ad Arghillà”

13 Gennaio 2020 18:44

Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “per l’ennesima volta nel quartiere di Arghillà non viene erogata l’acqua, stavolta a partire dalla mattinata di sabato”

Prosegue l’emergenza idrica a Reggio Calabria. Una lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione da Arghillà riguardo la mancanza d’acqua che da giorni attanaglia il quartiere. Il cittadino scrive: “per l’ennesima volta nel quartiere di Arghillà non viene erogata l’acqua, stavolta a partire dalla mattinata di sabato. Tutti noi, Amministrazione Comunale comunale compresa, conosciamo le criticità legate alla fornitura idrica ed è per questo che è particolarmente irritante che ci si sia ricordati della tematica solo quando c’è stato da festeggiare un’opera straordinaria come la diga del Menta, i cui benefici sono inesistenti per i fruitori del servizio. Non è umanamente concepibile – prosegue- per chi come me ha un genitore in stato di handicap doversi scontrare, oltre a tutte le problematiche del caso, anche con una delle troppe inefficienze che circondano il vivere quotidiano a Reggio Calabria. Cara Amministrazione, anche stavolta sarò costretto a utilizzare i fusti per avere un minimo di acqua disponibile pur pagando tariffe idriche da emirato arabo. Stavolta non c’è alcun “lordazzo” o precedente amministratore a cui attribuire la responsabilità di quanto sta avvenendo, nè è di conforto conoscere delle opere che si stanno portando avanti (prima fra tutte il Waterfront) quando non possiamo fruire di ciò che è essenziale nella quotidianità. Spero solo che questo scempio (ma nutro forti dubbi) possa finire il prima possibile”, conclude.

Lettera firmata

