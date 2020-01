Reggio Calabria, la “Città della Malinconia”: “che senso ha rimanere qui se solo il mare fa rumore?”

12 Gennaio 2020 12:00

Reggio Calabria, la lettera di malinconia di una giovane reggina

Una giovane di Reggio Calabria – Fabiana Latella – testimonia il proprio sentimento di reggina in questo periodo dell’anno. Di seguito il testo integrale della lettera inviata a StrettoWeb:

“Vorrei pubblicare questo articolo scritto da me ma che penso rispecchi tutti i reggini “Questa settimana penso sia la più triste per tutti ma in particolare per noi reggini. Si spengono le luci della città, le feste sono finite e si ritorna a lavorare. La mia città è bellissima sa di mare e a natale negli ultimi anni percepisco un atmosfera particolare… La città si riempie di luci e di colori, raccogliendo tutti i suoi figli anche quelli emigrati in cerca di fortuna in un altra parte del mondo e tra l’affetto della famiglia, le onde del mare e le serate con gli amici quei giorni diventano giorni di festa. Quasi tutti ritornano per salutare e vivere quei pochi giorni in armonia e forse la settimana di natale è l’unica dell’anno che tutti insieme ritornano. Cara reggio quanto ti amo e quanto sei bella, ma quanto fai male adesso! Sei triste, le luci si sono spente e il sabato quando ritorno da una settimana di lavoro trovo le poche persone che ho la fortuna ancora di vedere. Ma ho paura… ho paura che un giorno al mio rientro mio fratello mi possa dire “vado a lavorare fuori”. Non so se le mie domeniche un futuro saranno con i miei fratelli e con i loro figli, non so se io sarò ancora qui o se lo saranno loro… Quanto sei bella Reggio quando ritorno nei miei posti e rivivo le mie persone… E meno male che esistono queste tecnologie che ci permettono di avere dei contatti con i nostri cari. Mi hai portato via tante persone, mi hai portato via il mio quotidiano, la mia famiglia. Hai portato via la mia migliore amica, che adesso è lontana da me e non so quando potrò riabbracciarla, perché si anche lei lavora fuori ormai da anni. Hai portato via i miei amici più cari, le mie serate, i miei ricordi più belli. Hai portato via i miei parenti, i miei cugini e hai lasciato una grande malinconia nel cuore di tutti. Hai diviso amori e hai diviso abbracci che potevano durare per sempre… Noi giovani, che siamo rimasti abbiamo gli occhi stanchi, abbiamo paura che un giorno tu possa allontanarci per sempre come hai fatto con gli altri tuoi figli e viviamo sempre con questo terrore… E io cara Reggio mi ritengo FORTUNATA ma dimmi che senso ha rimanere qui se solo il mare fa rumore?

Fabiana Latella“.

