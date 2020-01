Campus scolastico San Vincenzo Dè Paoli: un’eccellenza scolastica nel cuore di Reggio Calabria

28 Gennaio 2020 17:29

Reggio Calabria: per accedere a livelli formativi di assoluta eccellenza, dal nido alla scuola media, ci si può già iscrivere al Campus Scolastico San Vincenzo de’ Paoli sino al 31 gennaio

Per accedere a livelli formativi di assoluta eccellenza, dal nido alla scuola media, ci si può già iscrivere al Campus Scolastico San Vincenzo de’ Paoli a Reggio Calabria. Tempo scuola articolato su 5 giorni settimanali (sabato libero*) con due rientri obbligatori (lunedì e giovedì), dalle 8.00 alle 16.30. Bilinguismo: Inglese e spagnolo. L’istituto è dotato di strutture scolastiche all’avanguardia: aule con LIM, due palestre, tre biblioteche, due laboratori di informatica, due laboratori di Scienze, un laboratorio di Fisica, un laboratorio teatrale, aule di musica, un teatro e un servizio mensa con cucina interna preparato da uno chef qualificato. L’offerta formativa include la possibilità di partecipare a progetti europei, attività teatrali, letterarie, sportive, artistiche e musicali, di ottenere certificazioni linguistiche Cambridge e certificazioni informatiche, di base e di livello avanzato. Per una formazione culturale ed educativa a 360 gradi, sono previsti uscite didattiche e viaggi di istruzione anche all’estero per potenziare le conoscenze linguistiche, attività di cineforum, attività di doposcuola, laboratori facoltativi pomeridiani di recupero e di eccellenza, corsi di scacchi e tanto altro ancora. Accoglienza studenti pre-inizio e post lezioni.

Per il prossimo anno scolastico sono attivi i seguenti corsi:

• polo infanzia;

• scuola primaria;

• scuola secondaria di primo grado. I posti sono limitati! Ci si può iscrivere entro il 31 gennaio presso la segreteria del Campus, in via Girolamo Arcovito, 1 a Reggio Calabria.

*(su richiesta il sabato opzioni con laboratori arte, musica, sport ecc.)

