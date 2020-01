Reggio Calabria: sabato il convegno dal titolo “l’importanza della donazione del sangue”

30 Gennaio 2020 17:52

Il Lions Club Reggio Calabria Host, insieme all’Avis comunale ed al Leo Club “Porcelli”, ha organizzato per sabato 1 febbraio alle ore 9.00 il convegno “L’importanza della donazione del sangue”

Il Lions Club Reggio Calabria Host ha organizzato insieme all’ Avis comunale di Reggio Calabria ed al Leo Club Host “Vittoria Porcelli” il convegno “L’importanza della donazione del sangue” che avrà luogo sabato 1 febbraio 2020 con inizio alle ore nove presso il salone dell’ Avis comunale di Reggio Calabria corso Garibaldi 585. I lavori saranno introdotti e moderati da Nicola Pavone, presidente del Lions Club Reggio Calabria Host. Dopo i saluti delle Autorità civili: consigliere Valerio Misefari per il Comune di Reggio Calabria e Filippo Bova per la Città Metropolitana, entrambi delegati del Sindaco Giuseppe Falcomatà seguiranno quelli delle Autorità lionistiche: Chiara Manti, presidente del Leo Club Host “Porcelli”; Massimo Serranò, presidente della Zona 27, ed Ettore Tigani, presidente dell’ XI Circoscrizione, del Distretto Lions 108 Ya. Interverranno la coordinatrice distrettuale Leo Club area salute Eleonora Romeo, la presidente dell’ Avis comunale di Reggio Calabria Myriam Calipari, il consigliere nazionale Avis Domenico Nisticò ed i dirigenti scolastici o loro delegati delle Scuole reggine. La giornata si concluderà con la relazione “Sicurezza trasfusionale dalla donazione alla trasfusione” di Alfonso Trimarchi, direttore UOC Medicina trasfusionale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. “L’ iniziativa si inserisce – ha sottolineato Nicola Pavone – in un’articolata attività di service organizzati dal Club Host rivolti alla salute ed alla solidarietà che ha avuto un prologo nel corrente anno sociale nel service “Prevenzione del diabete” svoltosi recentemente presso il Liceo Artistico “Preti – Frangipanpe”; sta continuando insieme al Gruppo comunale di Reggio Calabria dell’ A.i.d.o. – Associazione italiana per la donazione di organi tessuti e cellule ed altri col concorso “Aido la gioia del dono” rivolto a tutti gli studenti reggini e proseguirà con un’ altra attività sulla donazione degli organi con l’ Università Mediterranea di Reggio Calabria”. “We serve” è il motto dei Lions dove c’ è bisogno lì c’ è un Lion. L’azione del Lions Clubs International si sviluppa dal 1917 in oltre 210 Paesi e aree geografiche di tutto il mondo con oltre 46.000 club e 1 milione e mezzo di soci. La salute ha un’importanza speciale e particolare per il Lions Clubs International che ha realizzato, negli anni, a supporto dell’ attività di informazione e prevenzione numerosi progetti. Secondo l’ Organizzazione Mondiale della Sanità (1948) “la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia o infermità”.

