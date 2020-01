Reggio Calabria: grave incidente nel centro storico, ambulanza sul posto

13 Gennaio 2020 23:04

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato intorno alle 22 di questa sera

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle ore 22 nel centro storico di Reggio Calabria, precisamente all’incrocio tra via San Francesco da Paola e via XXI Agosto, nei pressi di Piazza Carmine e Piazza Duomo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza. Al momento non sono noti ulteriori dettagli. Giova però precisare che nella trafficatissima via San Francesco da Paola, manca ancora la segnaletica orizzontale che dopo i lavori per il rifacimento del manto stradale è stata cancellata ma da molti mesi, nonostante la celerità di ripristinare le strisce blu dei parcheggi a pagamento, ancora nessuno ha provveduto ad apporre come imposto dalla normativa regolata dal codice della strada. Ecco perché in pieno centro il pericolo di incidenti è aumentato a dismisura e infatti quello di stasera è solo l’ennesimo sinistro degli ultimi mesi in questa importante e trafficata arteria stradale.

