Reggio Calabria, affidamento diretto di un lavoro da 33 mila euro al cognato del Sindaco Falcomatà. Augliera: “è sconcertante”

20 Gennaio 2020 13:21

Reggio Calabria, Augliera: “sconcerta la notizia dell’affidamento, sotto elezioni, di un incarico diretto per la riqualificazione di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, di un cognato del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà”

“Sconcerta la notizia dell’affidamento, sotto elezioni, di un incarico diretto per la riqualificazione di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, di un cognato del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà”. Lo afferma, in una nota, Domenico Augliera, candidato consigliere regionale nella lista del Movimento 5 Stelle della circoscrizione Calabria Sud. “In ogni caso – anticipa Augliera – qualora dovessero ravvisarsi gli estremi, presenterò nel merito un esposto alla Procura della Repubblica. Tale affidamento doveva essere posticipato per evidenti ragioni di opportunità, considerato che domenica prossima si terranno le elezioni regionali. Ancora una volta, a contestare queste scelte – conclude Augliera – siamo soltanto noi del Movimento 5 Stelle. Gli altri stanno zitti come sempre”.

