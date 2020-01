Reggio Calabria: sabato l’inaugurazione della sede del movimento “La Strada”

30 Gennaio 2020 18:10

“La Strada è aperta”: sabato 1 febbraio inaugurazione della sede del movimento che sostiene la candidatura di Saverio Pazzano alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria

Tutto pronto per l’inaugurazione della sede de La Strada che si svolgerà sabato 1 febbraio, a partire dalle ore 19:30, in via S. Stefano da Nicea, 29 a Reggio Calabria. “La Strada è aperta”, un vero e proprio laboratorio del coraggio spalanca le sue porte, un nuovo spazio di dialogo e confronto aperto alla città che conferma la volontà de La Strada di proseguire il cammino che, da più di un anno, sta favorendo la ri-creazione di un senso di Comunità per Reggio. “Ci siamo messi in cammino perché è adesso il momento di cambiare la città”. Con queste parole Saverio Pazzano, candidato a sindaco di Reggio Calabria, sostenuto da La Strada e DemA ha chiamato a raccolta, oltre un anno fa, tutte quelle persone, uomini e donne in movimento, che amano la città di Reggio Calabria, ma da troppo tempo vi si sentono stranieri, esuli in un Comune che nega ai suoi abitanti il decoro e i fondamentali diritti di cittadinanza. Tante le attività realizzate da La Strada, movimento attivo in città nel corso di quest’anno con una serie di iniziative, tra cui i cammini urbani, le assemblee aperte alla cittadinanza reggina, gli autobus per ricostruire comunità, i comizi d’amore e i Nodi Tematici, finalizzati alla scrittura del programma insieme ad esperti e cittadini.

L’invito a partecipare attivamente al cammino intrapreso da La Strada è rivolto a tutti e a tutte, nel segno dell’apertura a chi crede che la città debba essere il luogo in cui devono compiersi equità, libertà e giustizia sociale, per una proposta politica interprete delle difficoltà e delle belle energie del Sud Italia e che sia capace di rispondere a un vuoto e a un’esigenza di cambiamento nel nostro Paese.

