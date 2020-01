Reggio Calabria: la “Fondazione Via delle Stelle” organizza la “Lotteria di Beneficenza Hospice 2020”

3 Gennaio 2020 21:30

Reggio Calabria: la “Fondazione Via delle Stelle”, in collaborazione con il Comitato dei Lavoratori “Fondazione Hospice Via delle Stelle” e con il supporto della Reggina, organizza la “Lotteria di Beneficenza Hospice 2020”

La “Fondazione Via delle Stelle”, in collaborazione con il Comitato dei Lavoratori “Fondazione Hospice Via delle Stelle” e con il supporto della Reggina 1914, organizza “Lotteria di Beneficenza Hospice 2020”. Il 5 Gennaio 2020, a Piazza Duomo, si terrà l’evento “Hospice on the Road” organizzato dai motoclub reggini e non. In questa occasione sarà presente un nostro stand dove sarà possibile acquistare dei biglietti numerati di diversi colori. Per ogni colore sarà previsto un diverso costo e un diverso premio:

– Con il biglietto di colore rosa (€ 2,00) si avrà la possibilità di vincere un kway griffato Reggina 1914

– Con il biglietto di colore verde (€ 2,00) si avrà la possibilità di vincere il pallone ufficiale serie C

– Con il biglietto di colore giallo (€ 5,00) si avrà la possibilità di vincere la felpa allenamento

– Con il biglietto di colore azzurro (€ 10,00) si avrà la possibilità di vincere la maglia del “Joker” Corazza

L’ estrazione valida per la lotteria sarà quella di Giovedì 9 Gennaio 2020 sul primo estratto della ruota Nazionale. Nel caso di mancato acquisto del biglietto vincente verrà svolta un’asta benefica presso il salone dei convegni della “Fondazione Hospice Via delle Stelle”, sito in Via delle Camelie Snc 89129,Reggio Calabria.

Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione:

Il Comitato dei lavoratori Fondazione Hospice Via delle Stelle, la Reggina 1914 per i gadget forniti, SG Custom per l’evento organizzato “Hospice on the Road” e tutti i motoclub partecipanti Vespa Club D’italia Reggio Calabria, Moto Guzzi Club Reggio Calabria, Motoclub Ruote Selvagge Reggio Calabria, Motoclub Aquile Del Sud Bova, Motoclub Reggio Bikers, Ducati Club Reggio Calabria, Motoclub Reggio Calabria, Bikers Gioiosa, Motoclub Magna Grecia, Los Carnales La Familia Reggio Calabria, Enduro Forever Reggio Calabria, Motoclub Rotary Reggio Calabria, Motoclub Paolo Rossi Cina Cinquefrondi.

