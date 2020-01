Reggio Calabria: la Hermes riorganizza i Servizi di Front Office

16 Gennaio 2020 11:59

Riorganizzazione dei Servizi di Front Office alla Hermes di Reggio Calabria

La Hermes Servizi Metropolitani, con l’intento primario di garantire comunque un servizio di qualità, ha provveduto a ri-organizzare i servizi di Front Office. Di seguito sono indicate le azioni che la Società intende attivare in tal senso a far data 20/01 p.v.:

1) Mantenimento dei servizi di informazione e prima accoglienza

Rimane attivo lo sportello, all’accoglienza, per informazioni e consegna delle istanze corredate con la relativa documentazione.

2) Attivazione del numero massimo di ticket da erogare

Pur mantenendo invariato l’orario di apertura al pubblico, verrà assicurato il ricevimento di un numero massimo di contribuenti/utenti che è stato fissato secondo il seguente calendario:

Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì saranno erogati n. 100 ticket;

Nei giorni di martedì e giovedì, saranno erogati n. 100 ticket al mattino (ore 8.30-12.30) e n. 50 nel pomeriggio (ore 14.15-16.00)

3) Attivazione nuovi servizi allo sportello

In aggiunta a quanto già erogato, la società ha attivato:

il servizio di rateizzazione a sportello, che consente di evadere direttamente, in pochi minuti, le richieste di rateizzazione TRIBUTI dei contribuenti;

il servizio di assistenza dedicato alle pratiche IMU

Al fine di evitare inutili attese, è possibile verificare il numero di ticket erogati collegandosi direttamente al sito Hermes.

