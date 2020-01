Reggio Calabria, emergenza nella notte: si guasta tubo della diga del Menta, enorme perdita mette a rischio la stabilità delle colline sulla città. Sospeso flusso idrico – LIVE

28 Gennaio 2020 23:10

Reggio Calabria, emergenza nella notte: sospeso flusso idrico della diga del Menta per un’enorme perdita sulle colline

Un guasto improvviso alla rete idrica che collega la Diga del Menta alla città di Reggio Calabria (inaugurata pochi anni fa) sta provocando una vera e propria emergenza nella notte sulle colline della città. Tra San Sperato e Cataforio, infatti, si è rotto un tubo della condotta e un’enorme quantità di acqua stava allagando i terreni delle colline compromettendone la stabilità geologica. Intervenuti sul posto, i tecnici non sono riusciti ad intervenire non riuscendo a contattare i proprietari privati di un terreno in cui si richiedeva l’accesso. Così, tramite l’intervento dell’assessore Zimbalatti, la Sorical ha deciso di sospendere l’approvvigionamento idrico per tutta la notte.

