24 Gennaio 2020 11:06

Reggio Calabria: un giovane è salito sul balcone di casa minacciando di buttarsi di sotto

E’ stato sfiorato il dramma ieri a Reggio Calabria. Dopo una lite familiare, un giovane è salito sul balcone di casa minacciando di buttarsi di sotto. In pochi minuti è giunta sul posto la polizia. Il giovane, però, sembrava deciso a compiere l’insano gesto. A quel punto gli agenti sono saliti in casa e si sono avvicinati al ragazzo, cominciando a parlargli per convincerlo a non farlo. Finché, con un’azione rapidissima, sono riusciti ad afferrarlo e tirarlo giù, mettendolo in salvo.

