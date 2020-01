Reggio Calabria: domani la presentazione dell’Esecutivo Metropolitano di Fratelli d’Italia

20 Gennaio 2020 16:25

Il Capo dell’Organizzazione On. Donzelli a Reggio Calabria per la presentazione dell’Esecutivo Metropolitano di Fratelli d’Italia

Dopo la presenza, nei giorni scorsi, del Capogruppo alla Camera e numero due del Partito, On. Francesco Lollobrigida, la Federazione Metropolitana di Reggio Calabria – quella dei record alle due ultime tornate elettorali – riceverà l’importantissima visita dal capo dell’Organizzazione Nazionale On. Giovanni Donzelli. L’occasione è la nascita dell’Esecutivo Metropolitano che sarà presentato dal Commissario Massimo Ripepi domani 21 Gennaio alle ore 20 presso la sede della Federazione in Via Demetrio Tripepi 126/A (altezza Tapis Roulant). Ad accogliere l’On. Giovanni Donzelli ci saranno:

– Massimo Ripepi, Commissario Federazione Metropolitana di Reggio Calabria;

– On. Wanda Ferro, Commissario Regionale del Partito;

– Denis Nesci, Membro dell’Esecutivo Nazionale del Partito

– On. Fausto Orsomarso, Capogruppo alla Regione Calabria;

insieme ai Presidenti dei Circoli della Federazione, ai Dirigenti, agli iscritti ed ai simpatizzanti del Partito della Città Metropolitana.

Valuta questo articolo