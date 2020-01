9 Gennaio 2020 10:04

Reggio Calabria: sabato 11 gennaio all’È Hotel si svolgerà un’iniziativa politica per presentare i candidati di Forza Italia per la circoscrizione Sud per il consiglio regionale

Sabato 11 gennaio alle 18.30 all’È Hotel di Reggio Calabria si svolgerà un’iniziativa politica per presentare i candidati di Forza Italia per la circoscrizione Sud per il consiglio regionale. Il tutto alla presenza del Presidente Antonio Tajani, del candidato Governatore Jole Santelli, e dei parlamentari Francesco Cannizzaro, Marco Siclari e Maria Tripodi.

