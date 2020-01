13 Gennaio 2020 12:51

Reggio Calabria: l’emergenza rifiuti continua inarrestabile, mastelli pieni da settimane

L’emergenza rifiuti continua sempre più a Reggio Calabria. Una lettrice di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione per evidenziare la situazione in cui versa la via Miniera a Gallina, periferia sud di Reggio Calabria. La lettrice indignata afferma: “nonostante le mie ripetute chiamate all’AVR, è da prima di Capodanno che abbiamo i rifiuti sotto casa. È una vergogna!”

