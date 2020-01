Reggio Calabria: il DIgies annuncia un nuovo master su temi di avanguardia internazionale

2 Gennaio 2020 14:22

Reggio Calabria: l’Università degli Studi Mediterranea, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (DiGiES), ha attivato per l’Anno accademico 2019/2020, il Master universitario di II livello in “Economic Intelligence and cyber security”

L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (DiGiES), ha attivato per l’Anno accademico 2019/2020, il Master universitario di II livello in “Economic Intelligence and cyber security”. Il Master, che ha durata di un anno, si propone di formare attraverso strumenti di didattica innovativa, figure professionali in grado di interagire e relazionarsi sia in ambito pubblico che privato, sia nazionale che internazionale, con elevate competenze, finalizzate all’acquisizione di un patrimonio di conoscenze ed abilità specifiche riguardanti i profili di intelligence, geopolitica, geo-economia, intelligence economica, security management e cyber security, per ottenere una figura professionale nuova e capace di realizzare la comprensione, l’analisi e la definizione dei contesti locali e/o internazionali a supporto di un decisore pubblico e/o privato. Il programma prevede tra l’altro, seminari di alto profilo tecnico-scientifico, con la partecipazione di docenti ed esperti di livello nazionale ed internazionale sulle tematiche inerenti il percorso formativo del Master in Economic Intelligence and Cyber Security. Il Master presenta un forte carattere di multi-disciplinarietà, in quanto coniuga differenti competenze nel campo dell’Intelligence Economica, della Geopolitica e Geo-economia, della Cybersecurity e del Security Management, il tutto attraverso la didattica tradizionale con lezioni frontali ed una didattica innovativa attraverso 3 Laboratori teorico-pratici sulla Cyber Security, sulla Psicologia e sulle Teorie e Tecniche di Analisi delle Fonti Aperte. Si rivolge a tutti i professionisti interessati a tali tematiche ed ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine. Si possono iscrivere i laureati con la laurea quadriennale, specialistica, magistrale e/o vecchio ordinamento. Sarà possibile iscriversi da gennaio 2020 e le lezioni avranno inizio dal successivo mese di marzo. Direttore del Master è il Professore Massimiliano Ferrara, Direttore del Dipartimento DiGiES. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Dott. Pietro Stilo condirettore del master.

