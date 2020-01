7 Gennaio 2020 14:39

Reggio Calabria: tutto pronto per la 2ª edizione del Trofeo di dama internazionale. La competizione sportiva organizzata dall’a.s.d. il bianco e il nero del Presidente Cilione

Ormai è tutto pronto per la 2ª edizione del Trofeo città di Reggio Calabria di dama internazionale. La competizione sportiva organizzata dall’a.s.d. il bianco e il nero del Presidente Cilione, vedrà la partecipazione dei migliori damisti provenienti da tutta la penisola. Tra loro ben sei campioni italiani assoluti, il pluricampione del mondo di dama inglese GM Michele Borghetti ed il Campione Europeo in carica U26 Alessio Scaggiante. L’appuntamento è fissato per domenica 12/01/2020 presso il Circolo Arci Samarcanda di Via E. Cuzzocrea a Reggio Calabria.

Valuta questo articolo