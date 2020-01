Reggio Calabria: il 10 gennaio convocato il consiglio comunale

7 Gennaio 2020 16:35

Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 10.01.2020 alle ore 10,00 nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione del seguente argomento, posto all’ordine del giorno: “Adozione documento definitivo del psc, reu, rapporto ambientale e sintesi non tecnica – ex artt. 27 e 27 quater l.r. 19/2002 e S.M.I.”. Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il Civico Consesso si riunirà, in seconda convocazione, il giorno 11.01.2020 alle ore 10,00.

