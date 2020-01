15 Gennaio 2020 22:46

Reggio Calabria: a Palazzo Campanella il convegno “Arti terapie e Intelligenza Emotiva, tra crescita personale e benessere olistico” organizzato da Artedo

Sabato, 18 gennaio 2020, alle ore 15:00, avrà luogo il convegno “Arti terapie e Intelligenza Emotiva, tra crescita personale e benessere olistico”, organizzato da Artedo Calabria, scuola di Arte terapia e dall’Istituto Mediterraneo di Psicologia, presso la sala Levato del Consiglio Regionale della Calabria. Un’occasione imperdibile per riflettere sull’importanza e il ruolo delle Arti Terapie nei diversi contesti in cui si spendono le proprie competenze professionali ed emotive nel rapporto con gli altri e con se stessi. Un momento di incontro con cui solcare le acque del benessere olistico cui si approda mediante tecniche non mediche attraverso cui mirare non solo alla cura esteriore, ma soprattutto al raggiungimento di un equilibrio psico-fisico della persona. Ciò sarà letto rispetto, soprattutto, all’età evolutiva per la salvaguardia della crescita personale del bambino, verso cui le arti terapie rappresentano un canale espressivo caro all’infanzia e con cui sollecitare il piccolo dell’uomo a entrare in contatto con le proprie emozioni e quindi sostenere e rafforzare il progresso evolutivo dell’intelligenza emotiva. L’educazione emotiva è un caposaldo per una maturazione affettiva armonica: il bambino che sa accogliere le sue emozioni accrescerà la sua sicurezza nell’esplorare e nello sperimentarsi nel mondo, potenziando le sue competenze di adattarsi all’ambiente che lo circonda. A tal proposito durante il convegno verranno presentati diversi progetti quali “Ribelli d’Arte”, “Didact Art” e “Genitori…a Scuola”, inoltre alla fine del dibattito si potranno sperimentare i laboratori di arte terapia. Ciò è reso possibile attraverso la sinergia e la collaborazione tra Artedo Calabria, l’Istituto Mediterraneo di Psicologia, la Cooperativa Sociale Idea 90, e l’Associazione Musicale ABC. L’ingresso è gratuito, la collettività tutta è invitata a partecipare.

