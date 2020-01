Reggio Calabria, Fratelli d’Italia apre la corsa per le comunali: “i dati delle regionali saranno fondamentali, noi abbiamo le idee chiare” [FOTO e VIDEO]

21 Gennaio 2020 22:30

Il Capo dell’Organizzazione di Fratelli d’Italia, On. Donzelli, a Reggio Calabria per la presentazione dell’Esecutivo Metropolitano di Fratelli d’Italia apre la corsa in vista delle comunali: “i dati delle regionali saranno fondamentali, noi abbiamo le idee chiare”

Fratelli d’Italia apre la corsa in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria in programma la prossima primavera. E’ quanto emerge questa sera durante l’evento di presentazione dell’Esecutivo Metropolitano che si è tenuto nella sede della Federazione in Via Demetrio Tripepi. Il capo dell’Organizzazione Nazionale, l’on. Giovanni Donzelli, sottolinea: “i dati delle regionali saranno fondamentali in vista delle comunali. Ovviamente siamo concentrati sulle regionali ma abbiamo le idee chiare sul da farsi. Non vogliamo litigare con gli alleati ma abbiamo una classe dirigente di qualità”. Per l’on. Wanda Ferro “Jole Santelli vincerà le elezioni e sarà la prima donna eletta presidente della Regione Calabria. Dal 27 gennaio sono convinto che inizieremo a cambiare la Calabria. Fratelli d’Italia sarà un alleato affidabile”. Il consigliere comunale Massimo Ripepi si dice “soddisfatto dell’esecutivo che darà slancio all’attività del partito. Sono sicuro che il Centro/Destra vincerà le comunali per poi proiettarci sulle elezioni comunali.

