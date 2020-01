Reggio Calabria, Comitato Diramazione Lombardo: “grave problema di viabilità con enormi crateri su tutta la via” [FOTO]

3 Gennaio 2020 18:08

Reggio Calabria, Comitato Diramazione Lombardo: “grave problema di viabilità con enormi crateri su tutta la via, ulteriormente aggravato, come da noi previsto, a seguito delle eccezionali piogge verificatesi nell’ultimo periodo”

“Questa è una città strana! Le sue stranezze, naturalmente, si riverberano su tutti i settori che la compongono, dunque anche sul comparto amministrativo. E’ certamente strano vedere tutte le vie della città invase da cumuli di spazzatura, piuttosto che scoprire che favolosi ritrovamenti archeologici debbano giacere ancora sotto terra e bitume per mancanza di accordi e denari o, ancora, che conviene andare a Lamezia Terme per prendere un aereo piuttosto che utilizzare lo scalo di Ravagnese”, è quanto scrive in una nota Giuseppe Andidero, presidente del comitato “Lombardo”. “Ancora più strano – in linea con la città, certo – appare scoprire che, a distanza di quasi un anno, ancora non si sa chi deve fare (o cosa) per rendere praticabile e sicura la viabilità di Diramazione Lombardo, circa dieci metri sopra il cantiere infinito del Viale Europa, cento metri prima della Caserma dei Vigili del Fuoco. Al fine di divenire interlocutore stabile e serio degli Enti preposti alla risoluzione delle problematiche di circa ottocento cittadini residenti, abbiamo costituito (circa un anno addietro) il “Comitato Diramazione Lombardo”. Abbiamo da subito cercato di proseguire la via del dialogo, portando in uno le singole voci di tutti gli interessati e, dopo grandi “fatiche”, siamo riusciti ad ottenere un invito alla partecipazione alla “Commissione Lavori Pubblici” presso Palazzo San Giorgio, da parte dell’Amministrazione Comunale. Tutto ciò è avvenuto successivamente all’appuntamento agostano di una cinquantina di residenti, facenti parte del Comitato, i quali dopo aver depositato a mani dell’ufficio politico della prefettura la relativa documentazione, hanno atteso invano di vedere ricevuti il Presidente e l’Avvocato del Comitato al fine di riuscire a far convocare un tavolo tecnico utile a risolvere l’emergenza, cristallizzando le competenze e le responsabilità: dopo tre ore di attesa sotto il sole siamo stati mandati “a casa”, con la promessa di un interessamento che non c’è mai più stato.

A Palazzo San Giorgio – prosegue– abbiamo avuto modo di osservare, attoniti, le nudità di un Re malconcio: oltre quindici Consiglieri si sono alternati in comparsate da cinque minuti scarsi che, tra un fuggi fuggi generale e l’altro, hanno impedito agli stessi di trovarsi nell’arco degli stessi venti minuti nella medesima stanza, così da non avere una maggioranza tale da permettere la regolare costituzione dei lavori della Commissione. Abbiamo, basiti, assistito al totale disinteresse di gran parte dei presenti alternatisi – con giusto un paio di eccezioni tra maggioranza ed opposizione – che oltre a non conoscere neanche l’ubicazione della nostra martoriata viabilità, paventavano un qualcosa che tanto somigliava ad una chiacchiera, con la proposta di inserire all’O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale l’acquisizione della viabilità in maniera ufficiale, nonostante riconoscessero serenamente la responsabilità dell’Ente rispetto a tutte le azioni promosse nel tempo a scapito/beneficio dei residenti. L’attesa è stata premiata! Il premio giunge dal Signor Burrone, che apprendiamo essere delegato alla problematica di che trattasi, il quale discostandosi dal parere espresso (ufficiosamente) dai membri della Commissione Lavori Pubblici presenti, ci informa che l’Amministrazione non vanta alcuna titolarità e/o diritto (quindi nessun dovere) nei confronti dei contribuenti sovrani. Infatti, il grande assente è il concetto di sovranità! La cosa che realmente impressiona in questa vicenda surreale è il deficit cognitivo con il quale questo Comitato si deve quotidianamente confrontare; questi signori non hanno cognizione dei poteri a loro delegati, disconoscono l’idea di servizio della comunità e vivono come un fastidio o chissà come quale congiura politica il lamento infastidito della loro stessa cittadinanza e rischiano grosso, rischiano tutto. Rischiano tutte le persone e i veicoli che percorrono la diramazione Lombardo, a causa di ciò che con eufemismo potremmo chiamare buche, rischiano seriamente la loro incolumità personale e mettono contemporaneamente a rischio quella altrui. Ne è riprova l’incidente occorso ad uno dei residenti della diramazione, finito un paio di giorni addietro al pronto soccorso dopo aver poggiato il piede all’interno di una piscina naturale generatasi sulla viabilità che ogni giorno noi dobbiamo percorrere. Chi sa se basteranno a smuovere l’amministrazione comunale i dodici punti applicati alla mano di questo uomo e le diverse contusioni, come ampiamente verbalizzato sul posto dalla Polizia Municipale e refertato successivamente in ospedale…

Lo abbiamo già detto in diverse sedi –aggiunge– ma non ci stanchiamo di ripeterlo: rischiano di andare alla Corte dei Conti tutti coloro i quali hanno chiesto, per anni, a noi cittadini residenti di pagare fior di tasse comunali, non da ultima l’occupazione di suolo pubblico per rifare la facciata delle abitazioni e, sempre nella stessa strada, il Comune ha rilasciato autorizzazioni di passo carrabile previo pagamento del dovuto tributo. E lo hanno fatto, per diverse legislature, tutti. Tutti coloro i quali oggi sbattono violentemente contro una comunicazione ufficiale dei loro stessi uffici che, di fronte alla richiesta di un membro di questo Comitato, rispondono: – “la strada non risulta essere inserita nell’elenco delle strade comunali”. Ma su questa stessa strada, gli interventi di manutenzione sono stati sempre eseguiti dal Comune e sempre il Comune ha realizzato tutti i servizi. Bisognerebbe spiegare al Consigliere Burrone che la sua Amministrazione sta installando in detta via la nuova l’illuminazione pubblica a led, che i marciapiedi, gli impianti idrici, la rete del gas metano, la fibra ottica li hanno installati od autorizzati loro. Oggi esiste un grave problema di viabilità con enormi crateri su tutta la via, ulteriormente aggravato, come da noi previsto, a seguito delle eccezionali piogge verificatesi nell’ultimo periodo. L’impianto fognario ha ceduto, così come quello delle acque bianche e nel frattempo è stata installata nuova impiantistica tecnologica che ha contribuito in maniera rilevante a danneggiare il tutto. Attenzione, lavori – questi ultimi (ditta Redel) – autorizzati dall’Amministrazione comunale, al pari di quelli per gas.

L’assessore Muraca, cercato in tutti i modi, dalle vie brevi a quelle ufficiali, non ha mai risposto né si è dimostrato sensibile al problema.

Interpellato anche per il tramite dei consiglieri Anghelone e Castorina non ha mai risposto neanche agli sms sul telefonino: lo abbiamo visto, però, in prima linea e molto presente sulla stampa quando si è trattato di difendere la “virtude” della sua poltrona, con riferimento alla “vicenda sediolini” del Granillo e, da ultimo, nello sbandierare il rifinanziamento dell’ultimo tratto del tapis roulant. Ironia della sorte: chi ha le scale mobili e chi non ha nemmeno la strada. In tutta questa vicenda, ben nota a tutti, che evidenzia la superficialità e lo scarso interesse degli uomini prima ancora degli Amministratori, non pervenuti il Sindaco e l’opposizione, ben presenti sui quotidiani come ogni giorno – chi per glorificare, chi per demonizzare – e del tutto disinteressati ad affrontare una problematica evidentemente non troppo “scintillante” per poter garantire clamore mediatico e visibilità. Cosa possiamo dire? Povera questa strana città, dove per avere il ripristino di una strada piena di buche, scarsamente illuminata, con gli impianti fognari che erodono la strada già sprofondata più volte e con l’acqua potabile che, con precisione svizzera, tutte le sere e spesso anche di giorno non scende più dai nostri rubinetti sei costretto a costituire un Comitato con il quale nessuno si vuole confrontare. Città dove le persone normali non sono apprezzate e non ottengono quelle normalissime cose che non si dovrebbero nemmeno chiedere. Povera questa strana città così bisognosa di eroi”, conclude.

