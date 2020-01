Reggio Calabria: il collettivo “La Strada” organizza l’iniziativa su “Giovani e città: spazi, idee, creatività”

29 Gennaio 2020 13:35

Reggio Calabria: il collettivo “La Strada” organizza sabato 1 febbraio l’iniziativa su “Giovani e città: spazi, idee, creatività”, nodo tematico sulle Politiche Giovanili

“Giovani e città: spazi, idee, creatività”, questo il titolo del Nodo Tematico che si svolgerà sabato 1 febbraio alle ore 17.30 a Reggio Calabria, organizzato da La Strada e DemA per discutere con esperti e cittadini sul tema delle Politiche Giovanili. Un incontro di grande importanza che vede il movimento reggino, che sostiene la candidatura a sindaco di Reggio Calabria di Saverio Pazzano alle prossime elezioni comunali, riflettere sul ruolo dei giovani come risorsa per lo sviluppo ed il miglioramento della città e sul ruolo dell’amministrazione per il rafforzamento delle politiche giovanili affinché i più giovani possano partecipare pienamente alla vita della città. L’incontro assume, inoltre, una grande importanza poiché sarà il primo che si svolgerà presso la nuova sede de La Strada, in via S. Stefano da Nicea, n. 29. Un nuovo spazio di dialogo e confronto aperto alla città che conferma la volontà de La Strada di proseguire il cammino che, da più di un anno, sta favorendo la ri-creazione di un senso di Comunità per Reggio. All’incontro, come sempre aperto agli interventi di tutti i cittadini e le cittadine, parteciperanno: Giulio Latorre, AI Product Manager per Job Rapido; Francesco Biacca, di Evermind; Valeria Ileana Siciliano, imprenditrice agricola; Matteo Azzarà, campione del Mondo Windsurf Slalom IFCA under 13 e Antonio Paese, imprenditore.

