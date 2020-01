Reggio Calabria: proseguono gli appuntamenti de “La Strada” con i Nodi Tematici, venerdì iniziativa sull’acqua pubblica

14 Gennaio 2020 13:32

Reggio Calabria: si svolgerà venerdì 17 gennaio un importante nodo tematico dedicato all’acqua pubblica

Proseguono gli appuntamenti de La Strada con i Nodi Tematici, gli spazi fisici e virtuali finalizzati alla scrittura del programma del candidato sindaco di Reggio Calabria alle prossime elezioni comunali, Saverio Pazzano. Si svolgerà venerdì 17 gennaio alle 18.30, presso la sede de La Strada (via S. Stefano da Nicea, 29), un importante nodo tematico dedicato all’acqua pubblica, tema che rappresenta di certo una delle urgenze del territorio reggino, anche a causa del forte debito maturato dal Comune di Reggio con So.Ri.Cal. S.p.A. Carenza o mancanza d’acqua per lunghissimi periodi, continue disfunzioni sulle reti idriche e fognarie, bollette salate per servizi primari che non sempre vengono erogati. Quella dell’acqua, a Reggio Calabria, è una vera e propria emergenza. “Acqua pubblica (e tariffe illegittime?)”, questo il titolo dell’iniziativa, organizzata da La Strada insieme a DemA, Codacons e Comitato 11 Giugno. All’incontro, nato per far incontrare esperti e cittadini su un tema di così grande importanza, interverranno l’ingegnere Giovanni Di Leo, del Comitato 11 Giugno e l’avvocato Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale Codacons.

