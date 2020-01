Reggio Calabria: il club velico Compagnia dello Stretto prosegue con la formazione tecnica dei suoi atleti grazie al supporto di Michele Regolo

10 Gennaio 2020 22:18

Reggio Calabria: il club velico Compagnia dello Stretto, con un intenso lavoro di squadra, prosegue con la formazione/preparazione tecnica dei suoi atleti grazie al supporto del supervisore tecnico Michele Regolo

Il club velico Compagnia dello Stretto, con un intenso lavoro di squadra, prosegue con la formazione/preparazione tecnica dei suoi atleti grazie al supporto del supervisore tecnico Michele Regolo, olimpionico laserista italiano (Londra 2012) che, affiancando il coach Gabriele Cortegiani, ritorna nella baia di Catona – Reggio Calabria da oggi al 12 gennaio 2020. “Un luogo bellissimo, con delle condizioni uniche dove fare vela, diventa ancor più affascinante”, riferisce Michele Regolo che continua: “Difficilmente in Italia, che giro in lungo e in largo, mi capita di riscontrare luoghi così belli e dirigenti così attenti e professionali, un binomio perfetto che andrebbe sostenuto da tutta la comunità locale”. Effettivamente lo sport della vela, da queste parti, meriterebbe più “spazio” ed attenzione. Riconoscendo l’ottimo livello delle attività proposte, anche il Club Velico Roggero di Lauria di Palermo si è aggregato all’allenamento con la presenza di gran parte della squadra Laser al comando del coach Claudio Sacchi. Tra l’altro, Enrico Tortorici, neo direttore tecnico del Club Velico Roggero di Lauria, ha espresso la volontà di aderire al programma di formazione di “Vela Avanzata” ideato ed avviato da Compagnia dello Stretto, grazie al coordinamento del consulente tecnico Marco Cicchinè ed al coinvolgimento di autorevoli docenti tra cui lo stesso Michele Regolo e la psicologa Derorah Riganello. Nella giornata del 12 gennaio, si uniranno ulteriori timonieri calabresi che collaboreranno e contribuiranno a colorare la baia. “Essendo il nostro unico scopo quello di sostenere la crescita di giovani campioni non solo di sport ma anche di vita, si potrà continuare a contare sul nostro supporto, nonostante i sacrifici da compiere non siano banali”, afferma Renato Giordano, Segretario di Compagnia dello Stretto.

Valuta questo articolo