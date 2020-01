Reggio Calabria: sottoscritto il contratto decentrato per i circa 500 dipendenti Città Metropolitana

2 Gennaio 2020 21:55

Reggio Calabria: al fotofinish la sottoscrizione del contratto decentrato anno 2019 per i circa 500 dipendenti Città Metropolitana

Al fotofinish, il 31 dicembre, è stato sottoscritto il contratto decentrato anno 2019 per i circa 500 dipendenti Città Metropolitana. Per la CISL-Fp era presente il delegato ai rapporti politici e sindacali Adolfo Romeo, il quale nell’incontro ha sottolineato “il tortuoso iter contrattuale che ha coinvolto tutto il personale ma con la firma del suddetto accordo poneva le basi di un percorso nuovo di condivisione con “l’Amministrazione” di settori, uffici e servizi – centrali e periferici”. Per quanto riguarda le deleghe alla Metrocity, Adolfo Romeo ha chiesto “un impegno diretto al vicesindaco Riccardo Mauro -con un “tavolo attivo” O.O.SS ed RSU – per avere la riconferma in toto della gestione di formazione professionale, agricoltura, turismo ,pubblica istruzione ect , manifestando forti perplessità rispetto al silenzio fin qui tenuto in merito dalle Istituzioni. La Cisl-Fp, ha sottoscritto il contratto decentrato pluriennale 2019/2021 per senso di responsabilità a tutela di tutti i dipendenti, come ha dichiarato il segretario generale Enzo Sera nel comunicato stampa di fine anno, per garantire la PEO ai dipendenti interessati nonché gli altri istituti contrattuali: specifiche responsabilità, rischio disagio e reperibilità ect, ha sollecitato pure il pagamento al più presto della produttività e/o performance. Coglie l’occasione di ringraziare il Dott. Paolo Morisani per l’impegno profuso ha portare a compimento le procedure contrattuali nei tempi stretti a disposizione”.

