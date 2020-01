16 Gennaio 2020 13:10

Reggio Calabria: al Teatro Cilea la manifestazione “Guido Piano” promossa dal Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca, Ufficio Scolastico regionale

Si è svolta il 13 Gennaio scorso la manifestazione “Guido Piano” promossa dal Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca, Ufficio Scolastico regionale per la Calabria, presso il Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, cui ha partecipato anche una delegazione dell’ACI di Reggio Calabria, composta dal Presidente Giuseppe Martorano e dal Direttore Sandra Pagani, che ha messo, a disposizione dei ragazzi, un simulatore di guida per mostrare, in 3D, i pericoli della strada; chi ha svolto il percorso senza commettere errori è stato omaggiato da gadget forniti dall’Automobile club reggino. Un appuntamento molto partecipato, soprattutto dai ragazzi delle scuole, in cui si è discusso di prevenzione e di sicurezza stradale. Un tema assai caro ai vertici dell’Automobile club che, anche alla luce dei continui tragici episodi che hanno visto vittime sempre più giovani, hanno indicato proprio nella prevenzione e nella sicurezza i punti fondamentali del programma dell’ACI reggino. Con l’occasione si ricorda ai cittadini e soci che, l’Automobile Club e tutte le delegazioni del territorio sono a disposizione non solo per il pagamento del Bollo Auto con scadenza Gennaio ma anche per il pagamento di tasse e tributi della Pubblica Amministrazione e di bollette (Sky, Telecom…), multe e ricariche telefoniche.

