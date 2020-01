Reggio Calabria, esplode il “caos” rifiuti: adesso Falcomatà “ordina” all’Avr di continuare la raccolta “senza soluzione di continuità, o comunque finchè non troviamo un’alternativa”

15 Gennaio 2020 18:15

Reggio Calabria, emergenza rifiuti in città: Falcomatà, con apposita ordinanza, ordina all’Avr di continuare a raccogliere i rifiuti “senza soluzione di continuità”

La gestione dei rifiuti a Reggio Calabria diventa un caos: dopo la scelta del Sindaco di abbandonare l’Avr per internalizzare il servizio a Castore, il rischio è di un vuoto che aggrava ulteriormente la già drammatica situazione dei rifiuti. Infatti oggi lo stesso sindaco Falcomatà, con apposita ordinanza, ordina all’Avr di continuare a raccogliere i rifiuti “senza soluzione di continuità”, nonostante tutte le difficoltà della situazione e i mancati pagamenti, “finchè non troveremo una soluzione alternativa”. Nel dettaglio, la proroga che inizialmente doveva valere fino al 31 Marzo, adesso è già slittata fino al 30 Giugno. E di soluzioni concrete non se ne vedono ne’ a breve ne’ a lungo termine.

Ecco l’ordinanza firmata oggi dal Sindaco.

