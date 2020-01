Reggio Calabria: nuovi calendari di raccolta differenziata porta a porta

17 Gennaio 2020 16:36

Reggio Calabria, AVR avvisa i cittadini dei nuovi calendari di raccolta differenziata porta a porta

L’ufficio stampa di AVR avvisa i cittadini di Reggio Calabria dei nuovi calendari di raccolta differenziata porta a porta. “Si avvisa la cittadinanza che sono stati pubblicati i calendari di raccolta differenziata porta a porta, riferiti al periodo dal 20 al 31 Gennaio 2020, per le utenze domestiche del territorio comunale. I calendari contengono anche le informazioni relative alla raccolta del vetro, con la legenda specifica per ogni zona e quelle per il servizio di raccolta panni per le famiglie che ne fanno richiesta.

Gli stessi saranno altresì pubblicati sulla pagina facebook del servizio DifferenziAMOla Reggio Calabria, sul sito istituzionale della Città di Reggio Calabria: http://www.reggiocal.it/on-line/Home.html e sull’app mobile dedicata al servizio “DifferenziAPP” (disponibile per smartphone e tablet – iOS e Android).

Vi ringraziamo per la collaborazione. Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP”.

Valuta questo articolo