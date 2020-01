Reggio Calabria, al Teatro Siracusa apre Burger King: derattizzazione in corso [FOTO e DETTAGLI]

16 Gennaio 2020 12:43

Lo storico Teatro Siracusa di Reggio Calabria riapre le antiche porte alla città. In queste settimane si stanno eseguendo intensi e radicali lavori di pulizia per riprendere la struttura ormai abbandonata da tanti anni e in totale degrado e sporcizia. La ditta che si sta occupando della pulizia finirà i lavori probabilmente lunedì e poi si inizierà con i lavori per ristrutturare la struttura e realizzare un Burger King.

La ditta sta salvaguardato alcuni arredi storici come il pavimento esistente, le porte in velluto, i tendaggi del teatro e sta facendo una pulizia nei sotterranei con una derattizzazione vista la numerosa presenza di topi.

La ditta che si sta occupando della pulizia del Teatro, aveva già proceduto qualche anno fa con lo stesso lavoro anche per l’apertura del Burger King all’interno della Galleria Vittorio Emanuele di Messina.

