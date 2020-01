Reggio Calabria, prosegue l’emergenza buche in città, enormi voragini in via Trapezi [FOTO]

11 Gennaio 2020 11:50

Reggio Calabria, emergenza buche in varie zone della città: enormi e profonde voragini in via Trapezi traversa Neri (zona Croce Valanidi)

Prosegue l’emergenza buche a Reggio Calabria dove in varie strade della città si aprono quotidianamente e restano lì sul manto stradale per mesi e mesi. Una lettrice scrive: “come più volte fatto in questi anni a chi di competenza segnalo delle profonde buche in via Trapezi traversa Neri (zona Croce Valanidi). Dopo i numerosi solleciti alcune volte sono passati e hanno coperto le voragini con un pò di sabbia che puntualmente con la pioggia va via; in questi anni abbiamo bucato ruote e rotto parti delle auto data la profondità delle buche, ma nessuno è mai intervenuto per porre fine definitivamente a questo problema. Forse date le elezioni imminenti è il momento giusto per farlo, visto che a Reggio Calabria si muove qualcosa solo quando c’è da chiedere voti”, conclude.

Lettera firmata

