4 Gennaio 2020 11:21

Reggio Calabria, la segnalazione di un lettore a StrettoWeb: “in via Macellari strade piene di buche, a rischio l’incolumità degli abitanti”

Riceviamo e pubblichiamo l’ennesima segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria, in merito alle condizioni di degrado in cui versa la città. Nella zona di Pellaro, precisamente in via Macellari e Carrubara, l’asfalto è ridotto a un colabrodo. Come si evince delle immagini a corredo nella gallery scorrevole, la strada è piena di pericolose buche. Il nostro lettore ci segnala che la situazione è così da circa un anno e aggiunge: “è fortemente a rischio l’incolumità degli abitanti”.

Valuta questo articolo