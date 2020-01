Reggio Calabria: nuovo blocco al conferimento dei rifiuti organici per problemi agli impianti

15 Gennaio 2020 11:19

Reggio Calabria: avviso dell’Avr riguardo i conferimenti del rifiuto organico presso il centro comunale di raccolta del comune

L’Avr informa i cittadini di Reggio Calabria che per problemi agli impianti non è possibile conferire i rifiuti organici. Ecco l’avviso: “si avvisa la cittadinanza che, per problematiche relative alla ricettività degli impianti di trattamento, fino a nuova comunicazione, i rifiuti organici non potranno essere conferiti presso il centro comunale di raccolta sito in via reggio campi ii° tronco.

Si ringrazia sin d’ora la cittadinanza per la collaborazione. Per altre informazioni sono attivi:

l’e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650,

la pagina facebook differenziamola reggio calabria e l’app mobile differenziapp”.

