Reggio Calabria, blitz alla cosca Labate: uno degli arrestati aveva denunciato 3 redattori e il direttore di StrettoWeb per aver riportato video di Klaus Davi, “decisivo per l’indagine” [DETTAGLI]

29 Gennaio 2020 13:02

Reggio Calabria, arresti cosca Labate: Domenico Foti è stato riconosciuto da un imprenditore che aveva subito estorsioni, in un video di Klaus Davi

Il procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri ha spiegato stamattina durante la conferenza stampa in cui ha illustrato tutti i dettagli dell’operazione che ha portato a 14 arresti nella cosca Labate “Ti Mangiu” operante nella zona Sud della città e in modo particolare nel quartiere di Gebbione, l’importanza del ruolo dei mass-media evidenziando come uno degli arrestati (Domenico Foti) è stato riconosciuto da un imprenditore che aveva subito estorsioni, in un video di Klaus Davi che avevamo riportato anche su StrettoWeb. Proprio per questo motivo, sentendosi diffamato, Foti aveva denunciato Klaus Davi, tre membri della Redazione di StrettoWeb e il nostro direttore Peppe Caridi, oltre ad altri giornalisti di altre testate locali, facendo persino appello contro la richiesta di archiviazione emessa dai giudici.

