3 Gennaio 2020 11:15

Reggio Calabria, Latella: “il Comune è lieto di sostenere l’iniziativa La Befana in bicicletta organizzata dall’Asd Admo Bikers Team”

“Il Comune è lieto di sostenere l’iniziativa “La Befana in bicicletta” organizzata dall’Asd Admo Bikers Team di Reggio Calabria”. Così, il consigliere delegato allo sport Giovanni Latella che, nel rilanciare quella che sarà “una giornata dedicata a tutti i bambini nel segno del sano e puro divertimento”, dà appuntamento alla cittadinanza per il prossimo sei gennaio in Piazza Indipendenza a partire dalle ore 10. “E’ anche in questi momenti – ha spiegato il delegato allo Sport – che la città deve riscoprire il proprio spirito di comunità partecipando ad attimi di gioco allegro e spensierato così da riempire di affetto e buoni sentimenti la giornata dei più piccoli”. Secondo Giovanni Latella, quindi, “non solo sarà un divertimento assistere alla gimkana che i bimbi faranno in bicicletta, ma sarà soprattutto un’occasione di incontro e confronto fra famiglie e cittadini uniti dalla passione per lo sport all’aria aperta. Un plauso va sicuramente fatto agli organizzatori della Admo Bikers team, alla Asd Cicli Iiriti ed agli animatori dell’evento come il maestro federale Giuseppe Neto”.

