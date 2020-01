24 Gennaio 2020 14:15

Reggio Calabria: è on line sul sito della Città Metropolitana il bando per la realizzazione di murales e per l’esercizio della spray -art

E’ on line, sul sito della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il bando per la realizzazione di murales e per l’esercizio della spray -art.

Il bando è finalizzato alla realizzazione di un progetto artistico da realizzarsi nella piazza Achille Lona, nel quartiere di Spirito Santo.

“Una riqualificazione estetica che passa per un genere artistico molto amato in particolare dai giovani, di gran voga nelle più importanti città del mondo ed espressione dei messaggi sociali più disparati – ha spiegato il Consigliere Delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio -. I messaggi prendono forma attraverso i suggestivi tratti di colore spray, da cogliere in tutta la forza che solo le immagini possono trasmettere. Obiettivo principale dell’Amministrazione Falcomatà è quello valorizzare il talento dei writers, canalizzando la libera espressione artistica delle giovani generazioni in spazi urbani definiti, stimolando, nel contempo, la partecipazione attiva dei cittadini”. E sarà proprio la MetroCity a fornire ai giovani che vorranno partecipare, tutto il materiale necessario per la realizzazione della propria originale opera. Il concorso è aperto agli studenti degli istituti scolastici, Accademia di belle arti, Università, e artisti singoli o organizzati in gruppi. Il bando di concorso completo di tutti i dettagli per la partecipazione è disponibile sul sito della Città Metropolitana.

Valuta questo articolo