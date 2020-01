Reggio Calabria, bambini al freddo senza riscaldamento a scuola. I genitori: “abbiamo comprato con i nostri soldi un climatizzazione che ancora non è stato montato”

23 Gennaio 2020 16:27

Reggio Calabria, la lettera dei genitori degli alunni della Scuola Media plesso Ciraolo senza riscaldamenti in classe

“La presente per segnalare la situazione di disagio, nonché ennesimo disservizio della nostra città, in cui versano gli alunni della classe 2^, Sezione E della Scuola Secondaria di primo grado Montalbetti, Sezione ubicata presso il plesso scolastico Ciraolo Viale Europa Reggio Calabria”. Lo affermano i genitori degli alunni della classe 2 E della Scuola Secondaria di primo grado Montalbetti (plesso scolastico Ciraolo) di Reggio Calabria.

“Sin dal precedente anno scolastico 2018/2019, gli alunni sono stati allocati in un’aula del plesso scolastico Ciraolo, non attrezzata con impianto di climatizzazione. Per tutto l’anno, gli alunni hanno regolarmente frequentato affrontando con sacrificio i disagi dovuti al freddo invernale ed al caldo dei primi mesi estivi, con escursioni termiche notevoli, vista l’ubicazione dell’aula posta al primo ed ultimo piano della scuola. All’inizio del corrente anno scolastico, i genitori, con l’intento di evitare che i propri figli affrontassero altri due anni nelle stesse condizioni del primo, hanno provveduto (anche con difficoltà per alcune famiglie) ad autotassarsi e con i soldi raccolti, a cui si è aggiunta una quota messa a disposizione dall’amministrazione scolastica, hanno provveduto personalmente nei primi giorni di novembre 2019 all’acquisto di un climatizzatore, concordando con la scuola che questa si sarebbe adoperata tramite il Comune per il celere montaggio dello stesso”.

“Sono ormai trascorsi tre mesi e nonostante i continui solleciti, purtroppo il climatizzatore non è stato ancora montato; gli alunni continuano a rimanere al freddo ed in un continuo rimbalzo di responsabilità non si riesce a provvedere alla messa in funzione dello stesso ne a capire di chi sia la responsabilità di questi ritardi. La scuola, più volte interpellata per le vie brevi, ha assicurato di avere ripetutamente sollecitato il Comune a provvedere all’installazione e di non poter farci più nulla e ad oggi, trascorsi quasi tre mesi e con l’inverno ormai inoltrato, nulla sembra muoversi. In questa paradossale situazione di immobilismo, dal quale quale nessuno sa come uscirne, a pagarne le conseguenze sono sempre i nostri figli, costretti a studiare al freddo con i cappotti addosso, amareggiati perché si sentono abbandonati e che non capiscono perché una cosa che doveva essere così facile è diventata così difficile e perché l’apparecchiatura che sanno essere stata comprata da tanto tempo dai loro genitori, è ancora imballata in un angolo della scuola. Magari ne godranno gli alunni delle future classi che si avvicenderanno in quella scuola, con i soldi spesi dai genitori di quelli di oggi”.

