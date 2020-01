A Reggio Calabria “Balliamo sul mondo”, il musical con le canzoni di Luciano Ligabue

15 Gennaio 2020 11:50

Il 28 gennaio al Teatro Cilea di Reggio Calabria nuove promozioni per lo show con le canzoni di Ligabue

Per premiare il pubblico calabrese e i fan di Luciano Ligabue che verranno a Reggio Calabria per vederlo, la Esse Emme Musica, proporrà una serie di imperdibili promozioni. E’ “Balliamo sul mondo”, il musical con le canzoni di Luciano Ligabue che approderà il 28 gennaio al Teatro Cilea della Città metropolitana, una storia inedita e originale diretta da Chiara Noschese che ne firma anche il testo, realizzato con la collaborazione dello stesso Ligabue.

Per i fan del rocker emiliano e per coloro che hanno già acquistato i biglietti per assistere almeno a un altro degli spettacoli musicali dal vivo proposti in tutta la Calabria dalla Esse Emme Musica è previsto infatti uno sconto sul biglietto per assistere al musical “Balliamo sul mondo” a Reggio Calabria. Di seguito i prezzi scontati: per un posto in platea con riduzione il biglietto costa 30,00 euro, per il I livello e il II livello centrale 25,00 euro, per il II livello e il III livello laterale 20,00 euro, per il loggione 15,00 euro. Per ogni informazione è possibile telefonare ai numeri 091.060527 e 0961.060491, oppure inviare una mail a info@essemmemusica.it.

Lo show si sviluppa lungo 2 atti e 20 canzoni del Liga, con i 13 protagonisti che si raccontano e cantano nell’arco di un decennio da un Capodanno all’altro, da quello alla soglia della maturità a quello dell’età adulta, Le loro vite s’intrecciano, scandite dai più grandi successi di Luciano Ligabue, da “Certe Notti” a “Non è tempo per noi”, da “Tra palco e realtà” a “Urlando contro il cielo” e tante altre, tra cui ovviamente “Balliamo sul mondo”, la storica hit che dà il titolo al musical. “Balliamo sul mondo” è nato da un’idea di Matteo Forte (managing director Stage Entertainment Italy) e Roberto Razzini (managing directore Warner Chappell Music).

Valuta questo articolo