Reggio Calabria: l’ATAM pubblica la prova preselettiva per la selezione di 30 operatori d’esercizio

17 Gennaio 2020 13:24

Reggio Calabria: presso l’Auditorium Calipari si terranno i colloquio psicoattitudinali per la selezione di n. 30 operatori d’esercizio da parte di ATAM

In riferimento alla selezione di n. 30 operatori d’esercizio da parte di ATAM SpA si comunica che è stato pubblicato sul sito www.atam-rc.it il calendario della prova preselettiva scritta, che si terrà presso l’Auditorium Calipari al Consiglio Regionale di Via Cardinale Portanova nella giornata del 23 gennaio p.v. Nella settimana successiva – dal 28/01 al 31/01 – si terranno i colloquio psicoattitudinali, secondo le modalità e il calendario anch’esso pubblicato sul sito aziendale.

In merito alla richiesta da parte di una sigla sindacale, pubblicata a mezzo stampa nei giorni scorsi, relativa alla opportunità di rinviare le selezioni a data successiva alla tornata elettorale del 26/01, ancorché non condividendo le motivazioni che sottendono a tale richiesta, si evidenzia – comunque – che le procedure di preselezione sono gestite da una società esterna e non termineranno il 23/01 ma proseguiranno nelle settimane successive. L’iter per la selezione – con la prova pratica e il colloquio tecnico – sarà avviato a decorrere dal 06/02 e completato, presumibilmente, entro la fine del mese di febbraio con la pubblicazione della graduatoria.

