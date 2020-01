Reggio Calabria: nominati i nuovi assessori del Consiglio Comunale dei Ragazzi dell’istituto comprensivo Falcomatà Archi

20 Gennaio 2020 11:28

Reggio Calabria: il baby sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi dell’istituto comprensivo Falcomatà Archi, Rossella Tripodi, al termine di un intenso e partecipato dibattito assembleare, ha nominato i nuovi componenti della giunta

Il baby sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi dell’istituto comprensivo Falcomatà Archi, Rossella Tripodi, al termine di un intenso e partecipato dibattito assembleare, ha nominato i nuovi componenti della giunta. Sono gli alunni Maria Chiara Vazzana, della seconda A secondaria Pirandello, che con la collaborazione della consigliera Anna Gigliotti (2 B, Pirandello), cureranno la delega alla legalità e rispetto del patrimonio artistico e culturale; Marcello Proto (5 D, primaria Santa Caterina), che con il consigliere Luca Turano (5 A, Santa Caterina), cureranno la delega allo sport e al tempo libero; Michelle Quattrone (1 C, media Klearchos), titolare della delega della politica ambientale; e Giuseppe Quattrone (2 A, Klearchos), che ha ricevuto la delega alla solidarietà e ai servizi sociali.

E’ l’ottavo anno consecutivo che l’ic Falcomatà Archi diretto dalla dirigente scolastica dottoressa Serafina Corrado, vede i propri allievi dare vita ed animare con entusiasmo e impegno ad un progetto educativo nato nel 1979, in un piccolo comune dell’Alsazia nella Francia orientale, Schiltegheim, che nel corso degli anni si è esteso in tutta Europa e quindi, anche in Italia. Il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi, a Reggio Calabria, è stato ripreso e rilanciato tra aprile e maggio 2012, all’interno dell’istituto statale Falcomatà Archi, ed oggi è curato da un team di docenti dell’area “Cittadinanza e Costituzione” coordinato da Titty Iannò affiancata dalle colleghe Giovanna Calarco, Caterina Cotroneo, Enza Saffioti. Nell’offerta formativa della Falcomatà Archi, funzione prioritaria del CCR è quella di promuovere la partecipazione degli adolescenti alla vita della comunità locale, a maturare il senso di appartenenza al proprio Paese. Più in concreto, fare degli alunni di scuola primaria e secondaria, minori che studiano, e contemporaneamente, riflettono e gioiosamente si preparano a vivere nella società quali cittadini attivi formati alle luce delle regole e dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione italiana. Il CCR della scuola reggina è stato eletto il 18 novembre 2019, con l’elezione a sindaco junior dell’alunna Rossella Tripodi, della IIIA della secondaria Klearchos di Archi, e si è insediato il 27 novembre successivo alla presenza della dirigente Serafina Corrado e del vicesindaco metropolitano Riccardo Mauro, nel corso di un’affollata cerimonia di alunni e loro genitori e docenti.

