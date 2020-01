Reggio Calabria, assessore della Primavera di Italo Falcomatà organizza protesta per l’emergenza rifiuti e consegna Carbone e Spazzatura a piazza Italia [FOTO]

6 Gennaio 2020 13:30

Reggio Calabria, protesta a Piazza Italia per la mancata raccolta dei rifiuti: cittadini portano rifiuti e carbone, ma sono soltanto in tre

Su iniziativa dell’architetto Falduto, già assessore della Giunta della primavera di Reggio guidata da Italo Falcomatà, ieri su facebook è nata l’idea di protestare nel giorno dell’Epifania a Piazza Italia dove i cittadini stanchi dell’emergenza rifiuti avrebbero dovuto accorrere in massa per portare Carbone e Spazzatura indirizzati agli Enti e alle Istituzioni cittadine, dalla Prefettura al Comune passando per la Città Metropolitana. La protesta era stata ideata per lamentare le condizioni di degrado in cui i cittadini sono costretti a vivere a causa della mancata raccolta dei rifiuti da ormai diverse settimane. Tutta la città è sommersa da rifiuti e la raccolta porta a porta in parecchie zone è completamente ferma da 20 giorni, nessun tipo di rifiuto viene raccolto e i residenti esasperati sono costretti a vivere sommersi dai rifiuti fuori e dentro le abitazioni vivendo in una condizione precaria anche per la salute.

Alla manifestazione avrebbe dovuto partecipare la cittadinanza che tanto lamenta questo disagio in cui è costretta a vivere ma purtroppo i presenti erano veramente pochi: appena tre. Che però hanno voluto consegnare il Carbone dell’Epifania e la Spazzatura simbolica sotto la Statua che rappresenta l’Italia, perchè “il numero non è importante, il nostro obiettivo non era mobilitare la gente, non abbiamo altri interessi se non il bene della nostra città, e uno o mille è la stessa cosa, è un messaggio simbolico per testimoniare il disagio che tutta la gente sta subendo“.

