Reggio Calabria, Arghillà nel degrado più profondo: l’assessore Zimbalatti parla ai microfoni di StrettoWeb [VIDEO INTERVISTA]

17 Gennaio 2020 17:33

Reggio Calabria: incontro sulla difficile situazione in cui versa il quartiere di Arghillà

L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria è ormai un problema che affligge i cittadini che sono costretti a vivere tra le discariche in tutta la città. Ad Arghillà spesso i rifiuti vengono dati alle fiamme e la situazione è insostenibile. Ai microfoni di StrettoWeb, l’assessore Zimbalatti racconta la difficile condizione in cui versa il quartiere di Arghillà e l’impegno preso dalle forze dell’ordine e dall’amministrazione per il ripristino del quartiere che latita sotto il punto di vista idrico, di vivibilità e di emergenza rifiuti.

