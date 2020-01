Reggio Calabria: appello per ritrovare un cane smarrito [FOTO]

15 Gennaio 2020 16:56

Reggio Calabria: un pastore tedesco si è perso ieri mattina, l’appello dei proprietari per ritrovarlo

Un cane di taglia grande e precisamente un pastore tedesco a pelo lungo è stato smarrito ieri mattina, 14 gennaio 2020 a Reggio Calabria. Il cane si chiama Aragon e ha 2 anni. Il cane sembra sia stato avvistato ieri mattina verso le ore 8 – 9 , ferito e accasciato sull’erba vicino l’autostrada all’uscita dell’area di servizio Agip di Villa San Giovanni direzione sud. I proprietari lanciano un appello e affermano “crediamo che qualcuno, credendolo abbandonato, l’abbia preso con sè. Proprio per questo motivo vorremmo far girare la notizia in modo tale che, colui che l’ha preso, venga a conoscenza del fatto che il cane non era stato abbandonato, ma si era semplicemente smarrito”. Chiunque dovesse avvistarlo può contattare la proprietaria Federica De Gregorio al numero 3880566497.

