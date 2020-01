Reggio Calabria: aperte le iscrizioni del Corso per Agente Sportivo

29 Gennaio 2020 11:56

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Scienze Umane di Reggio Calabria e la Scuola Regionale dello Sport del CONI Calabria nasce la formula intensiva del Corso di preparazione per Agente Sportivo

Dalla proficua collaborazione di realtà importanti in ottica formativa quali l’Ismed Group, il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Scienze Umane di Reggio Calabria e la Scuola Regionale dello Sport del CONI Calabria nasce la formula intensiva del Corso di preparazione per Agente Sportivo CONI, essenziale per permettere agli aspiranti agenti sportivi di accedere alle sessioni d’esame di Marzo 2020 e successive. Il Corso partirà ufficialmente il 7 Febbraio 2020, a Reggio Calabria, le iscrizioni pertanto dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 31 Gennaio 2020, compilando il modulo scaricabile dal sito ismed. In seguito alla Legge di Bilancio italiana del 2018, infatti, sono state modificate le modalità di accesso alla professione in Italia, ponendo come requisito il superamento di un duplice esame: una prova di carattere generale per l’iscrizione al Registro Nazionale Agenti sportivi tenuto dal CONI ed una successiva prova di carattere specifico per l’iscrizione presso le singole Federazioni. Dopo un attento studio delle modalità logistiche di svolgimento dell’esame, il Corso per Agente Sportivo si incentrerà su tematiche fondamentali tra cui: diritto sportivo, diritto civile e amministrativo, per concentrarsi sotto l’aspetto pratico in diverse simulazione d’esame. Il Corso, destinato agli aspiranti Agenti Sportivi, agli Avvocati, ai Praticanti Avvocati ed ai Dirigenti Sportivi, avrà una durata di 90 ore, alternate in lezioni frontali ed esercitazioni pratiche, con un numero chiuso di 30 posti.

