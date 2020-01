Reggio Calabria, muore un simbolo della città: addio a Giovanni Gangeri, il portatore della Vara più anziano [DETTAGLI]

10 Gennaio 2020 14:56

Giovanni Gangeri era il portatore della Vara della Madonna della Consolazione più anziano

Il portatore più anziano della Vara della Madonna della Consolazione di Reggio Calabria, Giovanni Gangeri, è deceduto questa mattina all’età di 97 anni. Gangeri era un fedelissimo portatore e non aveva mai rinunciato a portare la Vara anche a questa età.

I funerali saranno domani sabato 11 gennaio alle ore 15:30 all’Eremo.

Il presidente dell’Associazione Portatori della Vara, Gaetano Surace ha lasciato un messaggio su facebook in ricordo di Giovanni: “un altro pezzetto di storia della Vara che va via, per stare accanto a Maria Madre della Consolazione! Oggi, sono pochi i portatori rimasti di quelli che ho conosciuto tantissimi anni fa all’inizio di questa avventura. Giovanni era, è rimarrà il migliore di noi! Riposa in pace!”.

