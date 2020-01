Reggio Calabria, altro che “Diga del Menta”: la zona collinare del centro si risveglia completamente a secco, disagi gravissimi

17 Gennaio 2020 09:48

Reggio Calabria, la zona collinare del centro si risveglia senz’acqua in pieno inverno!

Sono passati 15 mesi da quell’Ottobre 2018 in cui il governatore Oliverio, il Sindaco Falcomatà e i consiglieri regionali reggini del Partito Democratico (tutti ricandidati per le elezioni regionali di domenica 26 gennaio) festeggiavano con torte, champagne e sorrisi enormi l’arrivo dell’acqua della Diga del Menta. “E’ finita la sete di Reggio“, annunciava Falcomatà trionfale.

E invece siamo punto e a capo. Non come prima, quando l’acqua mancava ogni anno d’estate. Ma peggio: adesso manca anche d’inverno. Stamattina infatti tutta la zona collinare del centro cittadino, da Reggio Campi fino a Trabocchetto, Villini Svizzeri e Cappuccinelli, s’è risvegliata con i rubinetti completamente a secco. Con conseguenti disagi molto pesanti per i cittadini che, imbufaliti, stanno riempiendo di segnalazioni, testimonianze e lamentele anche la posta elettronica di StrettoWeb.

