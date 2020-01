Reggio Calabria: Alessandro Repaci eletto presidente dell’Associazione dei Comuni dell’Area dello Stretto

16 Gennaio 2020 22:26

L’Associazione dei Comuni dell’Area dello Stretto s’è riunita oggi pomeriggio a Palazzo Alvaro a Reggio Calabria per l’elezione dei nuovi organi. Nuovo presidente dell’Associazione è stato eletto per acclamazione Alessandro Repaci, sindaco in carica di Campo Calabro. Sempre all’unanimità nominati il vicepresidente, nella persona del primo cittadino di Sant’Alessio in Aspromonte Stefano Calabrò, e gli altri quattro membri del Direttivo dell’Associazione dei Comuni dell’Area dello Stretto, individuati nel sindaco di Cardeto Daniela Arfuso, il sindaco facente funzioni di Villa San Giovanni Maria Grazia Richichi, il primo cittadino di Bagnara Calabra Gregorio Frosina e l’omologo di Calanna Domenico Romeo. Stefano Calabrò è stato altresì designato dai sindaci presenti – sempre a voti unanimi – quale rappresentante dei Comuni dell’Area dello Stretto all’interno della Conferenza dei sindaci dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.

