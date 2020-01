Reggio Calabria: al Teatro Cilea l’iniziativa “Guido Piano”

10 Gennaio 2020 13:11

Reggio: al Teatro Cilea l’iniziativa “Guido Piano”organizzata dall’Ufficio scolastico regionale per la Calabria

Un viaggio introspettivo che vuole aiutare i ragazzi a rivalutare gli aspetti della loro vita affettiva e relazionale, il rapporto con se stessi, le ambizioni personali. Sono questi gli obiettivi dell’iniziativa “Guido piano”, organizzata dall’Ufficio scolastico regionale per la Calabria – Ufficio VI ambito territoriale di Reggio Calabria ed in programma lunedì 13 gennaio 2020, alle 9, al Teatro Cilea di Reggio Calabria. “Guido piano”, titolo dell’omonima canzone del cantautore Fabio Concato, riassume questi messaggi e permette di soffermarsi, non correre, godere del momento, della gioventù, della vita. Sarà un percorso per uscire dalle logiche dell’apparenza e concentrarsi sul particolare da cui si desume il significato intrinseco e profondo delle cose, per trovare la forza di resistere al pensiero debole, al malessere, alle devianze giovanili, alla droga, ai pericoli e ai rischi, alle cattive compagnie, alla tentazione di abbandonare gli studi, di lasciarsi andare a credere di essere inadeguati. I giovani, veri protagonisti dell’iniziativa, avranno la possibilità di vedere se stessi e il mondo con occhi diversi, con più calma, con più attenzione e profondità. All’interno dell’iniziativa è prevista la consegna del premio “Andrea Caridi”, intitolato all’indimenticato dirigente generale della Polizia di Stato, scomparso prematuramente nel gennaio 2018. Il riconoscimento sarà consegnato al Prefetto di Foggia, ed ex questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi ed allo psichiatra, dottor Giuseppe Calandruccio. Oltre ai saluti delle autorità, sono previsti interventi di diversi esperti di settore che permetteranno agli studenti di riflettere sul percorso della vita e sul bello che la stessa offre, al di là di ogni possibile difficoltà, nonché intermezzi musicali a cura degli allievi del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria. All’evento sarà presente anche una rappresentanza di giocatori della Reggina 1914 che porterà una testimonianza. Nel corso della mattinata sarà anche designato il vincitore del concorso fotografico che ha visto partecipare decine di studenti tramite i loro profili instagram. All’interno del teatro Cilea sarà allestita una mostra di modellini d’auto d’epoca presentata dal professor Vincenzo Errigo, del Liceo Artistico di Reggio Calabria e dal dottor Giuseppe Calandruccio. Nel piazzale antistante il teatro, verranno esposte auto e moto della Polizia di Stato, mentre in Piazza Italia sarà organizzata una mostra di auto d’epoca. Nella mattinata, inoltre, sarà possibile effettuare delle simulazioni di guida grazie alla collaborazione con l’Automobile Club d’Italia.

