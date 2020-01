Reggio Calabria: 23 milioni per il sistema ferroviario metropolitano, nuove stazioni e più tecnologia [FOTO e INTERVISTA]

20 Gennaio 2020 14:35

Reggio Calabria: firmata la convenzione per la realizzazione di tre stazioni ferroviarie (S. Leo, Bocale II e S. Elia) e il completamento dell’upgrade tecnologico della tratta RFI tra Reggio e Rosarno

Si è svolta questa mattina presso la sala conferenze del Terminal Bus Atam di Reggio Calabria, la conferenza stampa per la firma della convenzione per la realizzazione di tre stazioni ferroviarie (S. Leo, Bocale II e S. Elia) ed il completamento dell’upgrade tecnologico della tratta RFI tra Reggio e Rosarno grazie ad un finanziamento di 23 milioni di euro (decreto n. 587 del 22.12.2017). Si sbocca quindi l’iter per il rilancio del sistema ferroviario metropolitano.

All’incontro erano presenti: Francesco Perrelli, Amministratore unico Atam; Sergio Stassi, Direttore Territoriale Produzione RFI Calabria; Giuseppe Marino, Assessore Trasporti del Comune di Reggio Calabria; Giuseppe Falcomatà, Sindaco Città metropolitana di Reggio Calabria; Domenico Battaglia, Presidente Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto; Roberto Musmanno, Assessore ai Trasporti Regione Calabria; Nicola Irto, Presidente del Consiglio regionale della Calabria; Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il sottosegretario Margiotta ha affermato: “in questa città sul piano della mobilità sostenibile si è fatto tanto, ricordo il bike sharing o il car sharing e adesso finalmente Reggio Calabria potrà contare in una metropolitana ‘dolce'”. Il rappresentante di governo parla dello sblocco dei fondi: “sono riuscito a sistemare alcuni problemi che hanno consentito di sbloccare i 23 milioni di finanziamento. Questo è un risultato corale: un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale ed a Rfi. Ricordo, inoltre, che di recente abbiamo stanziato soldi per l’acquisto di autobus e motrici per il trasporto pubblico locale ed è in programma anche un progetto per la linea jonica”, conclude.

