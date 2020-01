20 Gennaio 2020 00:59

Reggio Calabria: drammatico incidente sulla SS106 a Casignana, muore un ragazzo di 15 anni

Nel drammatico incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri, Domenica 19 Gennaio, poco prima delle 14:00, in contrada Palazzi all’altezza di Casignana (Reggio Calabria) è deceduto un ragazzo di 15 anni, Alessandro Luppino. Il giovane è morto dopo lo scontro tra un’auto guidata da un 28enne di San Luca e il suo scooter. Inutile l’immediato intervento dei soccorsi, per il povero Alessandro non c’è stato nulla da fare.

