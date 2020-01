Reggina-Virtus Francavilla, posticipata la gara della 20ª giornata di Serie C

13 Gennaio 2020 17:39

La Lega Pro ha posticipato l’orario della gara tra Reggina e Virtus Francavilla, valevole per la 20ª giornata del girone C di Serie C

Cambia l’orario di Reggina-Virtus Francavilla. La gara, valevole per la 20ª giornata del girone C di Serie C, non si giocherà più alle 18,30 come inizialmente previsto, bensì alle 20,45 di mercoledì 22 gennaio. Il turno era stato posticipato dalla Lega Pro per via della defiscalizzazione lo scorso 22 dicembre. In basso il comunicato ufficiale apparso sul sito amaranto.

“La Lega, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n.93/DIV del 21.12.2019, ha disposto che la gara tra Reggina e Virtus Francavilla valida per la 2o^ giornata, venga disputata alle ore 20.45 di mercoledì 22 gennaio”.

