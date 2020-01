Reggina-Virtus Francavilla, il presidente dei pugliesi: “oggi è una vittoria storica, ma gli amaranto riusciranno a vincere il campionato”

22 Gennaio 2020 23:10

Reggina-Virtus Francavilla, il presidente dei pugliesi è intervenuto in conferenza stampa al termine del match: complimenti ai suoi giocatori, ma anche agli avversari

Vittoria in rimonta per la Virtus Francavilla. I pugliesi lasciano il segno al Granillo, per la Reggina è la prima sconfitta casalinga. Il presidente dei biancocelesti Magrì ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa: “è una vittoria storica, la Reggina le aveva vinte tutte ad oggi. Credo che questa squadra vincerà il campionato perché è la squadra più forte. Penso che riuscirà a capitalizzare la sua forza. Sono qui per fare i complimenti ai miei giocatori, abbiamo meritato la vittoria. Siamo stati bravi a rimanere in partita dopo aver subito il gol, con grande tenacia abbiamo compensato il divario tecnico approfittando le occasioni avute. Nel finale avremmo potuto anche fare altri gol. Sogno playoff? Il nostro obiettivo è la salvezza. Una partita non cambia gli equilibri del campionato, pensiamo ad una cosa per volta”.

Il tecnico Trocini è poi anche lui intervenuto in sala stampa: “abbiamo avuto un girone d’andata dove abbiamo raccolto meno di quanto meritato. Oggi abbiamo vinto su un campo quasi impossibile da espugnare. Speriamo di tirarci fuori dai guai al più presto. Ho avuto la sensazione che la squadra potesse ribaltare il risultato, siamo stati bravi ad alzare il ritmo nella ripresa quando è calata la Reggina. E’ una vittoria che mi riempe d’orgoglio”.

Valuta questo articolo